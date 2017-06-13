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Чанов: Карпин? Кто возглавит тульский «Арсенал» — честно, не знаю

13 июня 2017, вторник. 12:37. Футбол

Тренер вратарей тульского «Арсенала» Вячеслав Чанов прокомментировал информацию некоторых СМИ, согласно которой тульскую команду может возглавить бывший наставник «Спартака» Валерий Карпин. Сегодня Чанов посетил занятие сборной России, проходившее на стадионе имени Э. Стрельцова.

«Карпин? Столько всего было уже. Слухи слухами. Мы пока в отпуске, 15 июня приступаем к работе. Судя по всему я остаюсь в тренерском штабе. А кто возглавит команду – честно, не знаю», — передаёт слова Чанова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Тренер вратарей тульского «Арсенала» Чанов посетил тренировку сборной России
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Арсенал Тула Валерий Карпин
Новости. Футбол
13 июня 2017, вторник
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