Австралия — Бразилия: хавбек «Зенита» Жулиано начнёт матч с первых минут

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано включён в основной состав сборной Бразилии на товарищеский матч с Австралией. Матч состоится 13 июня. Начало – 13:05 мск.
Сборная Австралии: Ланжерак, Райт, Сэйнсбари, Дегенек, Бехич, Луонго, Миллигэн, Круз, Троизи, Т. Кэхилл, Леки.
Запасные: Райан, Вукович, Макгоуан, Макгован, Муй, Хрустич, Ирвайн, Рогич, Юрич, Макларен.
Сборная Бразилии: Диего Алвес, Рафинья, А. Сандро, Д. Луис, Тьяго Силва, Кайо, Паулиньо, Коутиньо, Соуза, Жулиано, Дуглас Коста.
Запасные: Мораес, Вевертон, Жемерсон, Лемос, Жил, Филипе Луис, Виллиан, Ренато Аугусто, Фернандиньо, Родригиньо, Тайсон.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Австралия – Бразилия