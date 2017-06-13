Цаллагов: о Манчини ничего особенного не знаю

Полузащитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов рассказал, как провёл отпуск, а также поведал, что он думает о назначении на пост главного тренера петербургской команды Роберто Манчини.
«Ездили вместе с женой и дочкой в США к своим друзьям, которые там живут. Понравилось, хотя изначально был настроен скептически.
О Манчини ничего особенного не знаю. Надеюсь, и в России он оставит положительный след. Какая у меня личная задача на сезон? Думаю, прессу все читают и всем и так ясно, какие задачи стоят перед «Зенитом», — самые высокие", — цитирует Цаллагова пресс-служба клуба.