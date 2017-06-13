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Шатов: матчи Кубка конфедераций смотреть не буду

13 июня 2017, вторник. 13:26. Футбол

Полузащитник сборной России и «Зенита» Олег Шатов рассказал, что не будет смотреть матчи Кубка конфедераций. По словам футболиста, на сборах не будет времени для этого.

«Не буду скрывать, есть сожаление, что не сыграю за сборную на Кубке конфедераций. Но жизнь продолжается, у меня есть задача попасть на чемпионат мира. Буду доказывать себе и тренерскому штабу, что я как минимум не слабее тех, кто есть в составе. Матчи смотреть не буду. Не хочу касаться темы непопадания в состав сборной. Тренер имеет полное право на такое решение. Желаю только удачи сборной России.

Смотреть матчи не буду, потому что не будет времени на сборах, двухразовые тренировки, плюс у меня есть семья и дети. Если будет время, когда смогу одним глазом глянуть на планшете, то обязательно это сделаю, а так не планирую», — передаёт слова Шатова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Кубок конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. Расписание турнира можно посмотреть на «Чемпионате»

Видео интервью с Шатовым можно посмотреть на «Чемпионате»

«Поворачивай к чёрту». Почему Олег Шатов олицетворяет наш футбол
Проблема Олега Шатова, к которому прямо обратился Мирча Луческу, — это и главная проблема всей отечественной футбольной системы.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Футбол ФК Зенит Олег Шатов Кубок конфедераций
Новости. Футбол
13 июня 2017, вторник
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