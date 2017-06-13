Шатов: Луческу никак не попрощался с «Зенитом», может, не готовился к отставке

13 июня игроки «Зенита» вышли из отпуска — сегодня первая группа футболистов сине-бело-голубых прошла медицинское обследование. После медосмотра полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассказал о подготовке к новому сезону.
«Отпуск прошёл хорошо, съездил в Тагил с семьёй, покрестили младшего сына, потом на Мальдивы. Провели время с пользой. К смене тренера отнеслись спокойно. Футбол — такая профессия: кто-то приходит, кто-то уходит. Манчини — хороший специалист. Знаю, что он работал в «Интере», добивался хороших результатов с «Манчестер Сити». Дай бог, чтобы у него всё получилось в «Зените». С Манчини ещё не удались пообщаться, мы его не видели. Познакомимся 15 июня на сборах.
Луческу никак не попрощался с командой, ничего не сказал. Может, не ожидал, не готовился к отставке. Думаю, Манчини что-то знает об игроках «Зенита», представление есть. У нас будет целый месяц для подготовки, после этого он сделает определённые выводы.
Нобоа, конечно, новичок, но давно играет в России. Все его знают, хороший, квалифицированный футболист. Надеюсь, он пришёл в «Зенит» не доигрывать, а приносить пользу», — передаёт слова Шатова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Видео с Шатовым можно посмотреть на «Чемпионате».