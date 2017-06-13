Петраков: Пугин готов продолжить работу в «Томи» после выплаты долгов

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал информацию о намерении Алексея Пугина разорвать контракт клубом, а также об уходе из команды ряда футболистов в связи с истечением контрактов. Юрий Митерев, Евгений Баляйкин и Никита Гвинейский сейчас находятся на просмотре в других клубах.
«Пугин за разрывом контракта не обращался. Он приостанавливает трудовую деятельность. Но готов продолжить работу в команде после выплаты долгов по заработной плате.
Митерев, Баляйкин и Гвинейский находятся на смотринах в других клубах. Уезжать на просмотр, хлопнув дверью, не совсем красиво. Нормальные люди так поступать не должны. Есть телефон, живём в XXI веке. Могли бы мне набрать и по-человечески поговорить. Мы с ними работали, проводили вместе время… Наверное, я отпустил бы их. Понятно, что люди хотят попробовать себя в Премьер-Лиге, но человеческие отношения никто не отменял», — сказал Петраков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Артуром Тухватуллиным.