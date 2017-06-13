Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан назвал одну из главных предпосылок успехов команды в последние два года. Французский футболист отметил, что в больших победах «сливочных» невозможно переоценить роль таких игроков, как нападающий Криштиану Роналду, а также защитники Серхио Рамос и Марсело Жуниор.
«Роналду, Рамос и Марсело создали в «Реале» атмосферу, позволяющую побеждать. Игроки нашей команды благодаря этому раскованны и проникнуты психологией победителя. Мы поняли главную идею и не отступали от неё с самого старта сезона. Думаю, это и стало определяющим фактором», — приводит слова Варана France Football.
За последние два сезона подопечные Зинедина Зидана дважды выиграли Лигу чемпионов. Кроме того, в сезоне-2016/17 команда выиграла клубный чемпионат мира и Примеру.