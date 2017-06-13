«Спартак-2» встретил Дасаева, отмечающего юбилей, поздравительным коридором

Легендарный вратарь «Спартака» Ринат Дасаев 13 июня отмечает 60-й день рождения. Футболисты «Спартака-2» поздравили Дасаева, который работает в клубе тренером вратарей, поздравительным коридором. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Дасаев является чемпионом СССР 1979 и 1987 годов в составе «Спартака», бронзовым призёром Олимпийских игр—1980 и серебряным призёром чемпионата Европы—1988 в составе сборной СССР. Заслуженный мастер спорта СССР.
Видео можно посмотреть на официальной странице красно-белых в «Твиттере».
«Спартак» поздравил Дасаева с 60-летием