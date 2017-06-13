О. Гусев вернулся в киевское «Динамо», подписав контракт до 2018 года

Киевское «Динамо» подписало контракт с полузащитником Олегом Гусевым сроком на один сезон — до лета 2018 года, сообщает официальный сайт столичного клуба.
Футболист выступал за киевскую команду с 2003 по 2016 год, за это время провёл в составе киевлян 438 матча и забил 96 мячей во всех турнирах. В декабре 2016 года у полузащитника закончился контракт, и последние полгода Олег поддерживал форму самостоятельно.
Сейчас у игроков «Динамо» продолжается отпуск, Гусев присоединится к команде после его окончания и отправится с командой на сбор, который начнётся 26 июня и пройдёт в Австрии.