Нобоа: Манчини — супертренер, в «Зените» всё нравится

13 июня игроки «Зенита» вышли из отпуска. Сегодня первая группа футболистов сине-бело-голубых прошла медицинское обследование. После медосмотра защитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о подготовке к новому сезону.
«Всё хорошо, город очень красивый, правда, только гостиницу видел, стараюсь знакомиться с Петербургом.
Медосмотр прошёл, ничего не беспокоит, готов к первому сбору.
Не только в «Рубин» мог перейти, было ещё несколько вариантов, но когда поговорил с руководством «Зенита», принял решение перейти в этот клуб. Мне всё нравится. Много факторов, которые повлияли на моё решение. Предложения от «Зенита» были и год назад, и полгода назад. Это значит, что меня очень хотели видеть в команде. Хорошо, что я здесь. Семья в Петербург ещё не переехала.
Ожидания от предстоящего сезона? Играть, тренироваться, познакомиться с командой. Манчини — супертренер, тренировал хорошие команды, с которыми много трофеев выиграл», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Видео интервью Кристиана Нобоа можно посмотреть на «Чемпионате».