Григорьев: у Кучука сейчас нагрузки не прям уж лёгкие, но и не максимальные

Полузащитник «Ростова» Максим Григорьев высказал своё мнение об изменениях в клубе, который возглавил Леонид Кучук. Ранее ростовский клуб покинули Курбан Бердыев и несколько ведущих футболистов.
«Это жизнь, всё меняется. Нам остаётся только делать свою работу и учиться чему-то новому. Кучук мне знаком, я с ним в „Локомотиве“ работал, потом наши пути разошлись. Сейчас мы поработали пару дней, что-то он изменил в своей программе, что-то мне уже знакомо.
Нагрузки нормальные, не прям уж лёгкие, но и не максимальные. Я думаю, то, что нам надо сейчас. Тренерам виднее со стороны. Все настроены на работу", — сказал Григорьев в интервью клубной пресс-службе.