Сборная Бразилии разгромила Австралию, Жулиано отдал голевой пас

Сборная Бразилии разгромила Австралию в контрольном матче, который проходил в Мельбурне, на стадионе «Мельбурн Крикет Граунд». Бразильцы повели в счёте уже на 1-й минуте.
Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано нашёл пасом Диего Соузу, который поразил ворота, защищаемые Митчеллом Ланжераком. Спустя час игры гости развили успех.
Тьяго Силва после передачи Родриго Кайо сделал счёт (2:0), а на 74-й минуте отличился Тайсон — 3:0. В компенсированное время разгром довершил автор первого гола Диего Соуза — 4:0.
Виктор Жулиано появился на поле в стартовом составе и был заменён на 78-й минуте.
Жулиано рассказал бразильским СМИ, что ему очень нравится жить в Петербурге