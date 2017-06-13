«Крылья Советов» в составе 21 человека начали сборы в Сербии

«Крылья Советов» успешно добрались до Сербии, где будут готовиться к сезону-2017/18 ФНЛ. Об этом сообщает пресс-служба клуба. В распоряжении главного тренера Андрея Тихонова 21 футболист.
Вратари: Евгений Конюхов и Виталий Шильников.
Защитники: Сергей Божин, Али Гаджибеков, Дмитрий Ятченко, Милан Родич.
Полузащитники: Евгений Башкиров, Вячеслав Зинков, Срджан Мияйлович, Алан Чочиев, Геннадий Киселёв.
Нападающие: Сергей Корниленко, Илья Визнович, Павел Кудряшов.
Также в расположении самарской команды сейчас находятся вратари Артём Леонов и Артём Смирнов, защитники Кирилл Гоцук и Михаил Тихонов, полузащитники Олег Ланин, Азер Алиев и Павел Голышев.
Голкипер «Крыльев» Гиоргий Лория в данный момент восстанавливается после травмы, а защитник Шелдон Бато находится в расположении сборной Тринидада и Тобаго.