Бывший тренер «Металлиста» и «Зимбру» вошёл в штаб «Тосно»

Бразильский специалист Мишель Хуфф подписал контракт с «Тосно» и будет работать тренером по физической подготовке.
Хуфф ранее работал в нескольких бразильских клубах, а последние пять лет трудился в штабе украинского «Металлиста» и молдавского «Зимбру».
«Бразильский специалист знает несколько языков – португальский, английский и русский. Причём русский язык Хуфф изучил самостоятельно, когда работал в «Металлисте». Футбольный клуб «Тосно» желает Мишелю успехов в работе с командой!» — говорится на официальном сайте клуба.
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