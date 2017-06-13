Выборнов, Дементьев, Набутов и Гусев будут комментировать КК на Первом канале

Стало известно, кто будет комментировать матчи Кубка конфедераций– 2017 на Первом канале. Турнир стартует 17 июня и продлится до 2 июля.
«На Первом канале комментировать матчи Кубка конфедераций будут Константин Выборнов, Кирилл Дементьев, Кирилл Набутов и Виктор Гусев», – сказали в дирекции общественных связей Первого канала корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян.
Расписание матчей Кубка конфедераций можно посмотреть на «Чемпионате» Открывают турнир сборные России и Новой Зеландии. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге. Начало — в 18:00 мск.
Танцы с МВФ и футбол на голой земле. Камерун на Кубке конфедераций
Начинаем представление участников Кубка конфедераций в России с победителей Кубка африканских наций. Итак, Камерун: тренер, команда, страна.