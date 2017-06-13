Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Оформлено 35 тыс. билетов на бесплатные поезда на время Кубка конфедераций

13 июня 2017, вторник. 16:30. Футбол

На сегодняшний день оформлено 35 тыс. бесплатных билетов на поезда, которые будут перевозить болельщиков во время Кубка конфедераций. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул.

«15 июня отправится первый бесплатный поезд. Современные купейные вагоны, в каждом составе вагон-ресторан. На сегодня уже оформлено 35 000 билетов. На первые дни Кубка конфедераций оформлены 80% бесплатных билетов. Во всех городах будут бесплатные шатлы аэропорт — железнодорожный вокзал.

В Москве определены маршруты. Все контролёры и работники предупреждены. Аккредитованным журналистам при наличии аккредитации выдаётся электронная карта, по которой осуществляется бесплатное перемещение по городам. Количество поездов фиксировано, было выделено 262 поездов. Специально под них перекроили расписание.

Это кропотливая работа. Билеты на поезда именные, поэтому бронируются они заранее.
Вопрос безопасности поездов держит на контроле МВД. Делить иностранцев и россиян по вагонам мы не будем. Сориентируем проводников поездов на знание иностранных языков. По поводу продажи алкоголя в поездах решения пока не принято», — передаёт слова Асаула корреспондент «Чемпионата» Артур Тухватуллин.

Бесплатный транспорт Кубка конфедераций — 2017 будет объединён одной эмблемой
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Кубок конфедераций
Новости. Футбол
13 июня 2017, вторник
17:19 Сорокин: система бесплатных поездов во время КК получилась удобной и простой
17:14 Голландский нападающий Элиа будет выступать в Турции
16:58 Сборная Аргентины забила шесть безответных мячей Сингапуру
16:38 «Зенит» может потратить на Паредеса и Маноласа € 50 млн
16:38 Агент: руководство «Зенита» решило не отпускать Кришито
16:30 Оформлено 35 тыс. билетов на бесплатные поезда на время Кубка конфедераций
16:29 «Торино» отказался продать Белотти в «ПСЖ» за € 60 млн
15:50 Смертин: уверен, на КК и ЧМ-2018 в России не будет ни одного случая расизма
15:49 «Рома» объявила о переходе капитана сборной Мексики Эктора Морено
15:49 Болельщики ЦСКА признали Акинфеева лучшим игроком сезона-2016/17
15:35 Выборнов, Дементьев, Набутов и Гусев будут комментировать КК на Первом канале
15:24 Бывший тренер «Металлиста» и «Зимбру» вошёл в штаб «Тосно»
15:23 «Крылья Советов» в составе 21 человека начали сборы в Сербии
15:12 «Сток Сити» не планирует увольнять главного тренера
15:01 Сборная Бразилии разгромила Австралию, Жулиано отдал голевой пас
14:51 Григорьев: у Кучука сейчас нагрузки не прям уж лёгкие, но и не максимальные
14:41 Бериццо официально представлен в качестве главного тренера «Севильи»
14:40 Нобоа: Манчини — супертренер, в «Зените» всё нравится
14:38 Слуцкий хочет пригласить защитника «Челси» Калаша в «Халл Сити»
14:29 О. Гусев вернулся в киевское «Динамо», подписав контракт до 2018 года
14:19 LFP разрешила «Нанту» назначить Раньери
14:06 «Атлетико» подтвердил продление контракта с Гризманном до 2022 года
13:56 «Спартак-2» встретил Дасаева, отмечающего юбилей, поздравительным коридором
13:55 Козлов продлил контракт с «Енисеем»
13:53 Роналду, Рамос и Марсело создали в «Реале» атмосферу, позволяющую побеждать
13:52 Прокуратура представила заявление в суд, обвиняя Роналду в неуплате налогов
13:51 Петраков: Пугин готов продолжить работу в «Томи» после выплаты долгов
13:41 Шатов: Луческу никак не попрощался с «Зенитом», может, не готовился к отставке
13:26 Шатов: матчи Кубка конфедераций смотреть не буду
13:18 Цаллагов: о Манчини ничего особенного не знаю
13:02 Файзулин не поедет на первый сбор с «Зенитом»
12:57 Австралия — Бразилия: хавбек «Зенита» Жулиано начнёт матч с первых минут
12:47 Экс-игрок «Кубани» С. Давыдов перешёл в московский «Арарат»
12:43 Канунников: сборная России физически и морально готова к Кубку конфедераций
12:42 Источник: Симеоне продлил контракт с «Атлетико» до 2019 года
12:37 Чанов: Карпин? Кто возглавит тульский «Арсенал» — честно, не знаю
12:33 «Урал»: матч открытия стадиона со «Спартаком»? Решение будет принято чуть позже
12:32 «Спартак» объявил об уходе Макеева
12:31 Анхель Торрес: Гвардиола был готов возглавить «Хетафе»
12:26 УЕФА учредил пять новых наград для игроков
12:23 Кудряшов: дискомфорт от маски есть, но ещё нужно носить, не все кости срослись
12:13 «Милан» и «Интер» поспорят за хавбека «ПСЖ» Пасторе
12:00 Зобнин: всем огромнейшее спасибо за слова поддержки, идём наверх!
11:53 Тренер вратарей тульского «Арсенала» Чанов посетил тренировку сборной России
11:48 У защитника «Атлетика» Ерая рецидив ракового заболевания
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Получится ли у Леонида Слуцкого в Англии?
Архив →
© championat.com, 2000–2017