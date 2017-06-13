Оформлено 35 тыс. билетов на бесплатные поезда на время Кубка конфедераций

На сегодняшний день оформлено 35 тыс. бесплатных билетов на поезда, которые будут перевозить болельщиков во время Кубка конфедераций. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул.
«15 июня отправится первый бесплатный поезд. Современные купейные вагоны, в каждом составе вагон-ресторан. На сегодня уже оформлено 35 000 билетов. На первые дни Кубка конфедераций оформлены 80% бесплатных билетов. Во всех городах будут бесплатные шатлы аэропорт — железнодорожный вокзал.
В Москве определены маршруты. Все контролёры и работники предупреждены. Аккредитованным журналистам при наличии аккредитации выдаётся электронная карта, по которой осуществляется бесплатное перемещение по городам. Количество поездов фиксировано, было выделено 262 поездов. Специально под них перекроили расписание.
Это кропотливая работа. Билеты на поезда именные, поэтому бронируются они заранее.
Вопрос безопасности поездов держит на контроле МВД. Делить иностранцев и россиян по вагонам мы не будем. Сориентируем проводников поездов на знание иностранных языков. По поводу продажи алкоголя в поездах решения пока не принято», — передаёт слова Асаула корреспондент «Чемпионата» Артур Тухватуллин.