Агент: руководство «Зенита» решило не отпускать Кришито

Защитник Доменико Кришито продолжит выступать за «Зенит». Контракт 30-летнего футболиста истекает летом 2018 года, а сам итальянец в одном из интервью признался, что мечтает вернуться в «Дженоа», откуда он в 2011 году перешёл в питерскую команду. Об этом рассказал агент игрока Андреа Д’Амико.
«Контракт Доменико с «Зенитом» действует ещё один год. Он один из лучших игроков на своей позиции. Кришито был очень близок к возвращению в Италию. Им интересовались «Фиорентина», «Интер» и «Наполи».
Руководство «Зенита» решило не отпускать его во время перестройки команды и хочет, чтобы Кришито стал одним из главных героев возрождения команды», — цитирует Д’Амико Rete Sport.