Полузащитник сборной Германии Демме не сыграет на КК-2017 из-за травмы

Полузащитник «РБ Лейпциг» Диего Демме не сыграет за сборную Германии на Кубке конфедераций—2017 из-за травмы. Об этом сообщает официальный «Твиттер» «бундестим».
25-летний хавбек останется в расположении национальной команды до четверга и пройдёт курс лечения.
В активе Демме один матч за сборную Германии, в составе которой он дебютировал в игре отборочного турнира чемпионата мира—2018 с командой Сан-Марино (7:0) 10 июня.
На Кубке конфедераций сборная Германии сыграет в группе В вместе с командами Камеруна, Чили и Австралии.
Сборная Германии назвала окончательный состав на Кубок конфедераций