Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прибыл в Санкт-Петербург, сообщает клубная пресс-служба.
В аэропорту 52-летнего итальянца встретил спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания.
Сегодня же состоится презентация Манчини в качестве нового наставника «Зенита». На мероприятие приглашены 350 болельщиков петербургской команды.
О назначении Манчини «Зенит» объявил 1 июня. Соглашение со специалистом рассчитано на три года и предусматривает возможность продления на два сезона.
Манчини: не могу дождаться встречи с болельщиками «Зенита»
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