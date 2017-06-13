Ван дер Варт: я обладаю лучшей техникой, чем Роналду

Бывший полузащитник «Реала» Рафаэль ван дер Варт поделился мнением о нападающем мадридской команды Криштиану Роналду, с которым он провёл один сезон в составе «сливочных».
«Роналду — феномен. Когда я тренировался рядом с ним, то остался под впечатлением от его атлетических способностей. На тренировочном занятии любой может убедиться, насколько он невероятен с физической точки зрения. Но я должен сказать, что обладаю лучшей техникой, чем Роналду», — приводит слова ван дер Варта интернет-портал AS.
Представлены бутсы, в которых Роналду выступит на Кубке конфедераций