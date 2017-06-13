Голубев — Мутко: «Ростов-Арене» нужно спецоборудование для ухода за газоном

Губернатор Ростовской области Василий Голубев доложил вице-премьеру РФ Виталию Мутко о ходе строительства объектов спортивной и дорожно-транспортной инфраструктуры к чемпионату мира—2018.
Возведение объектов в Ростовской области ведётся по графику и даже с небольшим опережением, сообщил Голубев.
Глава региона уточнил, что в июле подрядная организация завершит на «Ростов-Арене» работы по устройству поля, включая посев газона.
«Для обеспечения нормального роста травы необходимо оборудование системы дополнительного освещения роста газона, а после проращивания травы потребуется комплекс оборудования и техники для ухода за газоном и защиты от негативных погодных условий», — пояснил донской губернатор.
Голубев обратился к вице-премьеру с просьбой оказать содействие в решении вопроса по своевременному обеспечению «Ростов-Арены» необходимым оборудованием.
Мутко дал соответствующее поручение Министерству спорта РФ, сообщается на сайте Правительства Ростовской области.