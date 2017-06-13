Варан: Зидан мало говорит, но когда начинает это делать, то его слова важны

Защитник «Реала» Рафаэль Варан поделился мнением о главном тренере мадридской команды Зинедине Зидане, сравнив его с экс-наставником «сливочных» Жозе Моуринью.
«Зидан добился успеха благодаря умению передавать игрокам своё спокойствие и никогда не отходить от изначального плана. Это спокойствие трансформируется в уверенность. Он мало говорит, но когда начинает это делать, то его слова действительно важны.
Мне нравится, как Зидан действует в важные моменты, в этом он отличается от Моуринью. В команде есть гармония. Иногда в раздевалке он похож на партнёра по команде, но, когда возникает необходимость, Зидан держится на расстоянии", — цитирует Варана Goal.