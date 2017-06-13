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Варан: Зидан мало говорит, но когда начинает это делать, то его слова важны

13 июня 2017, вторник. 19:32. Футбол

Защитник «Реала» Рафаэль Варан поделился мнением о главном тренере мадридской команды Зинедине Зидане, сравнив его с экс-наставником «сливочных» Жозе Моуринью.

«Зидан добился успеха благодаря умению передавать игрокам своё спокойствие и никогда не отходить от изначального плана. Это спокойствие трансформируется в уверенность. Он мало говорит, но когда начинает это делать, то его слова действительно важны.

Мне нравится, как Зидан действует в важные моменты, в этом он отличается от Моуринью. В команде есть гармония. Иногда в раздевалке он похож на партнёра по команде, но, когда возникает необходимость, Зидан держится на расстоянии", — цитирует Варана Goal.

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Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Реал Мадрид Жозе Моуринью Зинедин Зидан Рафаэль Варан
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13 июня 2017, вторник
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