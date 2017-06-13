Окслейд-Чемберлен: любая команда хотела бы приобрести Мбаппе

Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен поделился мыслями о 18-летнем нападающем «Монако» Килиане Мбаппе, на которого претендуют «канониры».
«Любая команда хотела бы приобрести Мбаппе. В этом сезоне он стал настоящим открытием, причём в таком возрасте. Трудно не следить за его успехами, он забивает каждую неделю. Я наблюдал за Мбаппе, он действительно качественный игрок. То же самое я думаю про Ляказетта. Я слежу за ним уже пару лет, и он постоянно забивает», — цитирует Окслейда-Чемберлена Goal.
«Арсенал» готов выложить за Мбаппе € 150 млн