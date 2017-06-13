Семилетний мальчик, впавший в кому после давки в Турине, выписан из больницы

Семилетний мальчик Келвин, который 3 июня серьёзно пострадал во время давки в фан-зоне Турина во время просмотра финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал» (1:4), выписан из больницы, сообщает Football Italia.
Давка образовалась из-за того, что один из подростков взорвал петарду и крикнул о бомбе. Также причиной происшествия могло стать обрушение на тротуар металлических ворот. Всего в результате инцидента пострадали 1537 человек. Келвин впал в кому после остановки сердца, но врачам удалось спасти его жизнь. Мальчик продолжит восстановление дома.