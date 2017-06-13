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Полтавченко: Манчини поможет вернуть 1-е место и добыть новые награды в Европе

13 июня 2017, вторник. 20:21. Футбол

Губернатор Санкт-Петербурга Григорий Полтавченко поприветствовал нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини.

«Рад поприветствовать нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини. Последнее время мы заждались громких ярких побед. Благодарен руководству «Зенита» за решение поменять тренерский штаб. Рад, что нашу команду возглавит знаменитый итальянский футболист. Уверен, что в нашем чемпионате Манчини поможет вернуть первое место и добыть новые европейские награды. Господин Манчини, вы приехали в удивительный город. В город, где можно добиться невероятных успехов», — передаёт слова Полтавченко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Манчини прибыл в Санкт-Петербург
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Роберто Манчини
Новости. Футбол
13 июня 2017, вторник
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