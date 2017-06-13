Миллер — Манчини: вы можете достичь в России реально значимых побед

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на презентации нового главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини поделился мыслями о популярности санкт-петербургского клуба, а также обрисовал итальянскому специалисту его перспективы в «Зените».
«Зенит сейчас самый популярный и любимый клуб в стране. У него самая мощная армия болельщиков. 15 миллионов человек говорит, что болеет за «Зенит». Это не случайно. «Зенит» заслужил быть первым своими яркими победами, красивой игрой и богатой историей.
Петербург — родина российского футбола. За нашу долгую и богатую историю были выиграны все национальные трофеи СССР и России. «Зенит» сегодня является обладателем всех европейских трофеев, кроме кубка Лиги чемпионов. «Зенит» — стабильно в топ-20 ведущих европейских клубов. В топ-50 самых популярных и и сильных брендов в мире. Мы самый известный российский клуб в мире. Клуб является коммерчески успешным и финансово самодостаточным.
Господин Манчини, реально значимых побед вы можете достичь в самой большой стране мира — в России! Вы сможете стать чемпионом на одной шестой части суши и быть чемпионом в 11 часовых поясах. Думаю, для вас это большой вызов», — передаёт слова Миллера корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.