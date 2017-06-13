Манчини: самая важная задача «Зенита» на данный момент — вернуться в ЛЧ

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поблагодарил руководство клуба за оказанное доверие и поддержку, а также назвал самую важную задачу на данный момент.
«Надеюсь, через несколько лет смогу говорить по-русски, а пока буду говорить по-итальянски. Покорно благодарю за такой радушный приём. Не знал, что болельщики «Зенита» настолько активны. Спасибо большое за спикеров (с приветственной речью выступил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. — Прим. «Чемпионата»), за то, что они вспомнили про чемпионат 1988 года. Благодарю господина Миллера за поддержку, она нам поможет стать лучше. Также спасибо господам Дюкову и Фурсенко за оказанное доверие.
Надеюсь, с их помощью и с моей мы сможем вернуться в Лигу чемпионов — это самая важная задача на данный момент. Мы постараемся приложить максимум усилий и попасть в Лигу чемпионов уже в следующем сезоне и выиграем чемпионат России», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.