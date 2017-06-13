Катрич: пока никакой конкретики по контракту, но надеюсь остаться в «Динамо»

Футболист московского «Динамо» Анатолий Катрич, признанный лучшим полузащитником сезона в ФНЛ, прокомментировал ситуацию с продлением своего контракта с бело-голубыми, который истекает через год.
«Я этим не занимаюсь. Мои дела ведут агенты. От них знаю, что пока никакой конкретики не было. Но я не собираюсь никуда переходить, надеюсь, что останусь в «Динамо», — заявил футболист в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марку Бессонову.
Полную версию интервью с Анатолием Катричем читайте на «Чемпионате» в скором времени.
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