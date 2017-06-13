Фурсенко: будем стремиться, чтобы в «Зените» были лучшие игроки в РФПЛ

Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о том, какой футбол хочет видеть руководство клуба в исполнении команды под руководством Роберто Манчини, поведал о целях на предстоящий сезон, а также о том, какими игроками будут комплектоваться сине-бело-голубые.
«Зенит» всегда играл для болельщиков. Мы пригласили Манчини, так как он проповедует зрелищную и яркую игру. Победа будет за нами.
Прежде всего мы бы хотели видеть красивый и зрелищный футбол, должен быть футбол высочайшего класса. Нам нужно вернуться в Лигу чемпионов и выиграть чемпионат России. В следующем сезоне мы будем играть в Лиге Европы, будем стремиться показать максимальный результат там.
Комплектуем команду сейчас преимущественно российскими футболистами, а также сильными легионерами.
Прежде всего скажу, что мы вышли из под санкций фэйр-плей. У нас есть определённые ресурсы, чтобы приобретать игроков. Мы будем стремиться, чтобы в нашей команде были лучшие игроки в нашем чемпионате.
Я два раза пытался пригласить Роберто в сборную России. Думаю, Господь Бог ждал, когда он придёт в «Зенит». Для «Зенита» он будет очень ценным тренером.
По поводу Данни, мы все его любим, тем не менее мы строим новую команду, практически с чистого листа. Господин Дюков создал классную инфраструктуру, всё сделано на высочайшем уровне. С точки зрения молодых игроков, как вы уже слышали, из всех возрастов молодых сборных у нас играет всего два человека. Такого никогда не было. Приход Сарсании связан с тем, что он будет выстраивать всю вертикаль селекции, контролировать работу с самых маленьких ребят до молодёжи», — передаёт слова Фурсенко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.