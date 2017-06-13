Манчини: лимит на легионеров — не проблема, у «Зенита» достаточная база россиян

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал, почему принял предложение возглавить питерскую команду, а также ответил на вопросы о лимите на легионеров в РФПЛ и отказе стать наставником сборной России в 2012 году.
«Почему принял предложение „Зенита“? Когда Сергей Фурсенко сказал, что мы можем поднять „Зенит“ на новые высоты, я сразу же согласился. Это был единственный и главный аргумент. Знаю, что „Зенит“ — великий клуб.
Лимит на легионеров? У меня был такой опыт в Турции. Это не проблема. У «Зенита» вполне достаточная база российских игроков. Что касается отказа от Данни, то я лично от него не отказывался. Он хороший игрок, лично мне нравился. Но у него закончился контракт, поэтому он ушёл.
Мой отказ возглавить сборную России? Мне было бы интересно, но, к сожалению, переговоры ни к чему не привели", — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.