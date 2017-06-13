«Зенит» хочет сохранить Радимова в структуре клуба

Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что клуб постарается сохранить в своих рядах теперь уже бывшего главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова. Также «Зенит» проведёт церемонию прощания с полузащитником Мигелом Данни, выступавшим за сине-бело-голубых с 2008 года.
«Мы постараемся сохранить Владислава Радимова в структуре клуба. Переговоров пока не проводили, но Константин Сарсания с ним общается.
С Данни мы попрощаемся в четверг. О том, как это будет происходить, мы скоро объявим», — передаёт слова Фурсенко корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
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