Видео: гол сборной Бразилии на 11-й секунде при участии Жулиано

Сборная Бразилии в товарищеском матче со счётом 4:0 разгромила команду Австралии в Мельбурне.
В стартовом составе пентакампеонов вышел полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано. Бразильцы открыли счёт уже на 11-й секунде — отличился Диего Соуза, которому ассистировал Жулиано.
Второй мяч гости забили на 62-й минуте — точным ударом отметился Тьяго Силва. На 75-й минуте сумел забить Тайсон, а в компенсированное время точку поставил Диего Соуза.
Посмотреть голы сборной Бразилии в матче с командой Австралии можно в «Твиттере».