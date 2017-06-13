Бывший генеральный менеджер сборной России вошёл в тренерский штаб «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что бывший генеральный менеджер сборной России Оресте Чинквини, который работал в национальной команде при Фабио Капелло, вошёл в тренерский штаб нового главного тренера питерской команды — Роберто Манчини.
«Оресте Чинквини очень хорошо разбирается в тонкостях подготовки и организации сборов, он будет работать с Манчини», — передаёт слова Фурсенко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Последним местом работы Манчини был «Интер», который он покинул в августе 2016 года. Итальянский специалист занял место Мирчи Луческу, под чьим руководством «Зенит» финишировал в сезоне-2016/17 РФПЛ на 3-м месте.