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Бывший генеральный менеджер сборной России вошёл в тренерский штаб «Зенита»

13 июня 2017, вторник. 21:41. Футбол

Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что бывший генеральный менеджер сборной России Оресте Чинквини, который работал в национальной команде при Фабио Капелло, вошёл в тренерский штаб нового главного тренера питерской команды — Роберто Манчини.

«Оресте Чинквини очень хорошо разбирается в тонкостях подготовки и организации сборов, он будет работать с Манчини», — передаёт слова Фурсенко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Последним местом работы Манчини был «Интер», который он покинул в августе 2016 года. Итальянский специалист занял место Мирчи Луческу, под чьим руководством «Зенит» финишировал в сезоне-2016/17 РФПЛ на 3-м месте.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит Оресте Чинквини Роберто Манчини Сергей Фурсенко
Новости. Футбол
13 июня 2017, вторник
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