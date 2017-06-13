Фурсенко заявил, что с удовольствием бы вернул Аршавина в «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что хотел бы вернуть в петербургскую команду 36-летнего нападающего Андрея Аршавина.
«Я бы с удовольствием Андрея Сергеевича вернул, чтобы он здесь поиграл. Он великий мастер, публика его обожает. И я его люблю», — передаёт слова Фурсенко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
В составе «Зенита» Аршавин трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.
Бывший капитан сборной России сейчас выступает за казахстанский клуб «Кайрат».
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