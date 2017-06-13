«Анжи-2» снова будет выступать в ПФЛ, команду возглавит Акаев

Руководство «Анжи» приняло решение возобновить выступления команды «Анжи-2» в Профессиональной футбольной лиге.
«В первую очередь это связано с тем, чтобы воспитанники дагестанского футбола получили ещё один шанс для собственного роста и развития. Ранее именно в «Анжи-2» свой профессиональный путь начинали такие известные футболисты, как Будун Будунов, Гаджи Баматов, Мурад Рамазанов, Магомед Адиев и многие другие.
Главным тренером команды назначен любимец дагестанских болельщиков Арсен Акаев, чьё имя неразрывно связано с «Анжи». Помогать ему будут Вячеслав Сидорюк — в прошлом футболист махачкалинских команд «Динамо» и «Анжи» (последние годы он являлся тренером академии «Анжи»), а также не менее опытный Магомед Аташев, работающий в системе „Анжи“ со дня основания клуба», — сообщается на сайте клуба.
Сегодня, 13 июня, «Анжи-2» провёл первую тренировку в рамках подготовки к сезону, который свой старт возьмёт приблизительно 20 июля. Сбор проходит на резервном поле «Анжи Арены», где махачкалинская команда будет принимать домашние матчи.
«Я и мои помощники благодарны руководству клуба за оказанное доверие. Впереди у нас очень много работы. В нашем распоряжении имеется примерно один месяц, и за этот срок тренерскому штабу нужно будет выстроить коллектив, который будет решать определённые задачи, главная из которых — подготовка резерва для основной команды», — сказал Акаев.