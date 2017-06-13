Сборная Мексики прибыла в Казань

Футболисты сборной Мексики прибыли в Казань для участия в Кубке конфедераций — 2017.
«Мы уже приехали! Здравствуй, Казань», — сообщается в официальном «твиттере» мексиканской команды.
Видео можно посмотреть в «Твиттере».
Первый матч на Кубке конфедераций мексиканцы проведут в Казани в воскресенье, 18 июня, с командой Португалии. Также соперниками сборной Мексики на групповом этапе станут Новая Зеландия (21 июня) и Россия (24 июня). Полное расписание Кубка конфедераций можно посмотреть на «Чемпионате».