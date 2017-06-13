Валентин Иванов обсудил со сборной России вопросы судейства

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза, инспектор Международной федерации футбола Валентин Иванов побывал в расположении сборной России.
Как сообщает официальный «твиттер» сборной России, бывший арбитр пообщался с командой по вопросам судейства и ответил на вопросы игроков.
Сборная России ведёт подготовку к Кубку конфедераций. Первый матч подопечные Станислава Черчесова проведут 17 июня в Санкт-Петербурге со сборной Новой Зеландии.
Канунников: сборная России физически и морально готова к Кубку конфедераций
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