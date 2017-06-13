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На просмотре в «Урале» находятся два футболиста

13 июня 2017, вторник. 22:28. Футбол

Футболисты «Урала» провели первую тренировку после отпуска. Занятие прошло на клубной базе «Бажовия», где сегодня днём собралась команда практически в полном составе. Отсутствовали Радован Панков, Джемал Табидзе, Эрик Бикфалви, Чисамба Лунгу и Эдгар Манучарян. Эта группа футболистов находится в расположении своих сборных и вернётся в клуб позже.

К команде присоединился Адесойе Ойеволе, который накануне подписал контракт с «Уралом». Из аренды вернулись Денис Фомин и Дмитрий Билоног. В расположении команды на просмотре находятся два игрока, сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.

«Урал» объявил о переходе защитника Ойеволе
Источник: Официальный сайт ФК "Урал" Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Урал Адесойе Ойеволе Чисамба Лунгу Эдгар Манучарян Эрик Бикфалви
Новости. Футбол
13 июня 2017, вторник
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