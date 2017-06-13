На просмотре в «Урале» находятся два футболиста

Футболисты «Урала» провели первую тренировку после отпуска. Занятие прошло на клубной базе «Бажовия», где сегодня днём собралась команда практически в полном составе. Отсутствовали Радован Панков, Джемал Табидзе, Эрик Бикфалви, Чисамба Лунгу и Эдгар Манучарян. Эта группа футболистов находится в расположении своих сборных и вернётся в клуб позже.
К команде присоединился Адесойе Ойеволе, который накануне подписал контракт с «Уралом». Из аренды вернулись Денис Фомин и Дмитрий Билоног. В расположении команды на просмотре находятся два игрока, сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.
«Урал» объявил о переходе защитника Ойеволе