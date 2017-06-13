Видео: матч легенд «Реала» и «Ромы» глазами Роберто Карлоса

Знаменитый бразильский защитник Роберто Карлос во время матча легенд «Реала» с легендами «Ромы» на «Сантьяго Бернабеу», который состоялся 11 июня, закрепил на своей футболке специальную видеокамеру, которая позволила болельщикам увидеть фрагменты встречи глазами экс-футболиста мадридской команды.
Матч легенд закончился со счётом 4:0 в пользу «Реала». Дублем отметился нападающий Фернандо Морьентес, ещё по одному голу забили полузащитник Луиш Фигу и форвард Эдвин Конго.
Видео можно посмотреть в YouTube.
«Реал» разгромил «Рому» в матче легенд клубов