Сборная Чили проиграла Румынии в последнем матче перед Кубком конфедераций

Сборная Чили проиграла Румынии в товарищеском матче. Встреча прошла в Клуж-Напоке на стадионе «Клуж-Арена» и закончилась со счётом 3:2.
На 8-й минуте Эдуардо Варгас вывел чилийцев вперёд, а через 10 минут Леонардо Валенсия увеличил преимущество гостей. Вскоре Богдан Станку отыграл один мяч. На 33-й минуте Гари Медель получил прямую красную карточку, и во второй половине игры румыны воспользовались численным большинством — голы Николае Станчу и Александру Балутэ принесли хозяевам победу.
Сборная Чили провела последний товарищеский матч перед Кубком конфедераций — 2017, который пройдёт в России. Полное расписание турнира можно посмотреть на «Чемпионате».
В ещё одном товарищеском матче дня сборная Швеции на выезде сыграла вничью с командой Норвегии (1:1). За хозяев забил Мохамед Эльюнусси, в составе гостей отличился Самуэль Арментерос.