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Новый тренер «Шальке» даст шанс Коноплянке

13 июня 2017, вторник. 23:45. Футбол

Новый главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско намерен предоставить полузащитнику Евгению Коноплянку шанс проявить себя на тренировочном сборе, сообщает Bild.

Ранее немецкие СМИ утверждали, что Коноплянка выставлен на трансфер в связи с резкими высказываниями в адрес Маркуса Вайнцирля, который на тот момент был наставником команды. Затем руководство пражской «Славии» открыто сообщило, что ведёт переговоры с футболистом и тот готов подписать контракт. Впрочем, ситуация резко изменилась после того, как «Шальке» объявил о смене главного тренера команды.

В прошедшем сезоне гельзенкирхенцы под руководством Вайнцирля финишировали на 10-й строчке в таблице Бундеслиги.

Коноплянка: проблема с тренером «Шальке» решилась, чему я рад как никто
Источник: Bild Сообщить об ошибке
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Шальке-04 Евгений Коноплянка
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