Лёв: Кубок конфедераций даст возможность лучше узнать Россию

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв рассказал о своих ожиданиях от предстоящего Кубка конфедераций, который пройдёт в России с 17 июня по 2 июля.
«Я был на Кубке конфедераций в 2005 году в качестве ассистента главного тренера. Для нас это было здорово, команда нашла себя. Это был отличный тест. В стране была определённая эйфория. Кубок конфедераций очень важен, а сейчас особенно для России. Все русские ждут этого турнира, они очень заинтересованы футболом. Для нас это тоже отличная возможность получить больше опыта, лучше узнать страну, людей и условия. Возможно, это поможет нам в следующем году. Я с нетерпением жду турнира, игрокам это поможет расширить их кругозор.
Наша главная цель на чемпионате мира? У нас молодая изменённая команда, с которой мы стартовали без разогрева. Нам нужно наработать базу, добиться автоматизма в некоторых моментах, изучить философию нашей игры. Для некоторых игроков будет отличным опытом сыграть со сборными Австралии, Камеруна и Чили. Потому что это в корне отличается от Бундеслиги или Лиги Европы. Разная ментальность, разные идеи футбола.
Понимаю ли я разочарование болельщиков, что не приедут наши звёзды? Русские увидят наших звёзд в следующем году. Кубок конфедераций — это тестовый турнир как для хозяев, так и для нас. Они также попробуют что-то новое. Я знаю от Станислава Черчесова, который однажды играл у меня в Инсбруке, что 2018 год очень важен для него. Безусловно, я могу понять некоторое разочарование. Но, с другой стороны, болельщики ведь хотят, чтобы эти звёзды играли ещё несколько лет, а не получили травму», — приводит слова Лёва Thueringer-Allgemeine.