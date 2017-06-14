15 июня состоится открытая встреча Данни с болельщиками «Зенита»

В четверг, 15 июня, на Манежной площади в Санкт-Петербурге пройдёт открытая встреча полузащитника Мигела Данни с болельщиками «Зенита», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Сбор гостей в сквере у Зимнего стадиона начнётся в 15:00.
«Все пришедшие смогут поблагодарить Данни за невероятные девять лет в составе сине-бело-голубых и сфотографироваться с полузащитником», — говорится в сообщении.
По хэштегу в «Инстаграме» #СпасибоДанни принимаются видеообращения и пожелания для игрока. Авторы пяти лучших роликов получат в подарок футболки с автографами португальца.
Данни перешёл в «Зенит» в августе 2008 года и за 9 лет стал трёхкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, обладателем Суперкубка УЕФА и трёхкратным победителем Суперкубка России. О своём уходе из петербургского клуба 33-летний португалец сообщил 5 июня.