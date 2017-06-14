«Локомотив» заключил мировое соглашение с Сапатером

«Локомотив» заключил мировое соглашение со своим бывшим полузащитником Альберто Сапатером, который выступает за «Сарагосу».
Московский клуб, согласно решению ФИФА, был признан расторгнувшим договор с 32-летним футболистом без обоснованных причин и должен был выплатить компенсацию.
«Ещё до вынесения решения ФИФА новое руководство клуба вступило с футболистом в переговоры о заключении мирового соглашения, в котором учитывались бы интересы клуба. Такое соглашение и было заключено», — цитирует Прокопца Rambler News Service.
Сапатер подписал пятилетний контракт с «Локомотивом» в августе 2011 года. Он не был заявлен клубом на сезон-2014/15, а в августе 2015 года расторг контракт с «железнодорожниками».