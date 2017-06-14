Лёв: Чили — фаворит Кубка конфедераций

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв назвал главного, по его мнению, фаворита предстоящего Кубка конфедераций, а также рассказал о планах на выступление своей команды на турнире, который пройдёт в России с 17 июня по 2 июля.
«Фаворит Кубка конфедераций? По моему мнению, это Чили. Эта команда хорошо подготовлена.
Что касается нас, то нашей основной идеей будет давать игрокам как можно больше времени на поле. Нет никакого смысла везти игрока, который в конце концов сыграет 10 минут. С другой стороны, нам будет трудно давать оценку выступлению. Мне придётся балансировать между матчами и решать, как много изменений сможет выдержать команда. Но основная идея — дать молодым игрокам как можно больше времени. Это единственное, из-за чего я могу взять на турнир», — приводит слова Лёва Thueringer-Allgemeine.