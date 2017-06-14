Дешам: в меньшинстве у сборной Франции было даже больше моментов, чем у Англии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал товарищеский матч с командой Англии (3:2). «Трёхцветные» в начале второго тайма остались вдесятером из-за удаления Рафаэля Варана, но умудрились вырвать победу.
«Для нас это был катастрофический сценарий, так как мы заканчивали вдесятером. Надо отдать должное нашим игрокам. Сборная Англии — очень хорошая команда, но после того, как мы остались в меньшинстве, у нас было даже больше моментов, чем у них. Это достойное окончание сезона», — цитирует Дешама BBC Sport.
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