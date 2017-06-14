Лёв: Черчесов был одним из самых интересных игроков, с которыми я работал

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв рассказал о своих впечатлениях от России, а также похвалил наставника сборной России Станислава Черчесова, которого он тренировал в «Тироле».
«Мы были во многих городах России, встретили много людей. Люди очень гостеприимные. Все очень воодушевлены футболом, немцам это очень нравится. И русские гордятся своей страной и культурой. Это восхитительно. Все с нетерпением ждут чемпионата мира. Что касается главного тренера сборной России Стани Черчесова, он был одним из самых интересных игроков, с которыми я когда-либо работал.
Боюсь ли я, что возможные происшествия вне стадионов как-то повлияют на футбол? Я не ожидаю влияния на спорт. И считаю, что очень важно смотреть в глубь страны, в которую ты едешь. Мы всегда старались это делать. Давно известно, за что ратует наша команда — за такие ценности, как открытость, разнообразие, комбинирование, толерантность, фэйр-плэй, но также и весёлая игра, командная работа и успех. И конечно, было бы здорово, если бы эти ценности прививались по всему миру. Но, естественно, нельзя рассчитывать, что футбол решит те проблемы, с которыми не может справиться общество. Мы знаем, что в России мы будем сталкиваться с социальными проблемами. И мы будем обучать наших игроков соответствующим образом. Перед другими турнирами, в Южной Африке и Бразилии, было много дискуссий. Но все должны понимать, что нужно концентрироваться только на том, зачем мы туда едем — чтобы добиться успеха в спорте. Но понятно, что по другим странам мы не путешествуем с шорами на глазах», — приводит слова Лёва Thueringer-Allgemeine.