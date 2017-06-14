Экс-защитник «Реала» Йерро ушёл с поста главного тренера «Овьедо»

Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Фернандо Йерро покинул пост главного тренера «Овьедо», сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с 49-летним специалистом разорвано по обоюдному согласию.
«Выражаем благодарность Йерро за его самоотдачу и профессионализм, продемонстрированные во время пребывания в нашем клубе. Желаем удачи Фернандо в будущем», — сказано в заявлении.
Йерро возглавил «Овьедо» прошлым летом. В минувшем сезоне команда заняла восьмое место в испанской Сегунде, набрав 61 очко в 42 турах.
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