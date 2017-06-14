«Томь» будет готовиться к новому сезону в Томске из-за отсутствия средств

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков сообщил, что у клуба нет средств для отправки футболистов на выездные сборы, поэтому команда будет готовиться к сезону в ФНЛ в Томске.
«Очень жалко, что мы не сможем выехать на какой-то сбор. Планировали провести втягивающий сбор в пределах 8-10 дней в Томске и потом, когда определимся с составом, поехать на сбор, может быть, в Белград или в Молдавию. Но так как у нас есть определённые финансовые проблемы, сделать это не получится, будем работать в Томске», – приводит слова Петракова клубная пресс-служба.
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