Каррера – о Бердыеве в «Рубине»: серьёзных претендентов на титул стало больше

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от нового сезона в РФПЛ, а также оценил силу конкурентов красно-белых в борьбе за чемпионский титул.
«Структуру календаря РФПЛ-2017/18 уже изучили. Берём с места в карьер! Начинаем в Суперкубке с „Локомотивом“, а до конца августа предстоит сыграть и с „Зенитом“, и с ЦСКА, и с „Краснодаром“. Плюс ещё незабываемый выезд в мой любимый Хабаровск. В первом туре – „Динамо“, которое только вернулось в высший дивизион, потом неуступчивая „Уфа“. Ещё Тула, которой мы проиграли в последнем туре прошлого чемпионата с крупным счётом, всё тот же „Локомотив“. Словом, скучно с самого начала не будет.
Читал, что „Рубин“ возглавил Курбан Бердыев. Ещё одним серьёзным претендентом на титул стало больше. Но тем интереснее для всех станет предстоящий розыгрыш. „Зенит“? Не разбираюсь во внутренней кухне клуба, так что со стороны оценивать изменения в его структуре не берусь. Что касается нового главного тренера, то понятно, что Манчини приехал в Россию, чтобы стремиться только к первому месту. Но ведь и я продлил контракт со „Спартаком“ с той же целью, так что – Роберто, поборемся!
„Спартак“ – чемпион, а наши ребята выступят на домашнем турнире за свою национальную команду, так что для них может быть лучше? Тренировочный процесс и игровая практика у них будут в сборной, а дальше небольшая передышка – и снова в пекло. У нас впереди настолько напряжённый сезон, что всем придется стиснуть зубы и терпеть. Но ведь „Спартак“ именно к этому и стремился – стать первым в России, сыграть в Лиге чемпионов. Как тут жаловаться?!» — приводит слова Карреры «Спорт-экспресс».